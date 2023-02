Provincia di Vibo, L’Andolina domani giura

La cerimonia

VIBO VALENTIA Appuntamento domani per la convalida e il giuramento del nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina che avverranno nel corso dell’assemblea dell’Ente con inizio alle 9. A partire dall’elezione avvenuta domenica 29 gennaio, L’Andolina ha dato seguito ad una serie di incontri istituzionali con le massime autorità rappresentative del territorio.

Tra loro il vescovo di Mileno, Attilio Nostro, e la sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo. Nei giorni scorsi, assieme al segretario generale Domenico Arena, L’Andolina aveva incontrato i funzionari dell’ente anche per analizzare «la situazione organizzativa delle strutture gestionali e definire di concerto – le parole del neo presidente – le linee guida che, nell’immediato, sarà opportuno perseguire per erogare, nel migliore dei modi possibili, i servizi ai cittadini, soprattutto in settori cardine quali la Viabilità stradale e l’Edilizia scolastica». Salutando inoltre i consiglieri provinciali L’Andolina ha confermato la «massima apertura istituzionale».

In occasione del primo consiglio provinciale di domani saranno poi presentate le Linee programmatiche di governo, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato istituzionale 2023-2027. Tra i punti inseriti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale vi sono anche la variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – annualità 2023; la convenzione per la concessione in godimento di una struttura sportiva con diritto di riscatto con il Comune di Briatico e alcuni debiti fuori bilancio, contratti per servizi di somma urgenza