Rischio per la salute, ritirate mandorle sgusciate. Ecco i lotti

La decisione

ROMA Richiamo per le mandorle sgusciate, contenute in vaschette compostabili 200-400 grammi, con marchio ‘I&D Srl’ con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Na). Lo riporta il sito del ministero della Salute. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di aflatossine, il prodotto non deve essere consumato, ma riportato al punto vendita.

I lotti

I lotti richiamati sono i seguenti: 279/22; 280/22; 295/22. Sempre per lo stesso produttore di mandorle sgusciate c’è il rischiamo per i lotti 277/22 e 291/22 che però sono conservati nel secchiello di plastica da 1 chilogrammo. Anche qui c’è la possibile presenza di aflatossine.