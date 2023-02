Sin di Crotone, Furgiuele: «Presto la nomina di un commissario speciale per la bonifica dell’area»

l’intervento

CROTONE «La situazione del Sin di Crotone è nota e a dir poco emergenziale. Serve quanto prima la nomina di un commissario speciale per la bonifica dell’intera area». Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele, interrogando il viceministro all’Ambiente, Vannia Gava, sull’opportunità di dare finalmente piena esecuzione alla bonifica del sito di Crotone. «Nella scorsa legislatura era stata nominata la dottoressa Ippolito, Prefetto di Crotone, ma di fatto mai eseguita per questioni meramente burocratiche. Non posso che ringraziare, dunque, il viceministro Gava che ha preso in carico la situazione con la garanzia di accellerare sulle procedure per ottenere un atto di intesa tra i dicasteri in breve tempo. Da sottolineare, inoltre, che dal 25 gennaio è già partita dal ministero dell’Ambiente la collaborazione con gli altri ministeri. Un sostanziale passo in avanti per un futuro tavolo di lavoro. La Calabria merita i servizi migliori e la salute dei calabresi non può essere compromessa da rifiuti pericolosi», conclude.