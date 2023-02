Antoniozzi: «L’omicidio di Cosenza ci lascia sgomenti, pronti a dare una mano al sindaco»

La dichiarazione

COSENZA «L’omicidio avvenuto a Cosenza, nella mia città, da parte di una signora nei confronti del vicino di casa ci sgomenta». Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Toccherà agli inquirenti scoprire il movente – dice Antoniozzi – presumibilmente maturato in un contesto marginale. Siamo pronti, al di là delle differenze politiche, a dare qualsiasi sostegno al sindaco Caruso e all’amministrazione comunale per attività finalizzate alla prevenzione sociale e agli interventi sulle fasce più deboli, sfruttando le opportunità del Pnrr e dei fondi di coesione. Non c’è un’emergenza particolare a Cosenza rispetto alle altre città del sud – dice Antoniozzi – ma dobbiamo tenere presente, con senso di responsabilità, che il Comune è in dissesto e le sue capacità economiche sono sterilizzate».