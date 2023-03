Informativa sul naufragio di Cutro, opposizioni all’attacco: «Strage colposa»

Le polemiche

ROMA Un coro di critiche con richieste di dimissioni. La reazione delle opposizioni all’informativa oggi in Aula del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di migranti in Calabria non si è fatta attendere. Già durante il dibattito seguito all’informativa Pd, Movimento 5 Stelle ed il terzo polo con varie sfaccettature hanno criticato quanto relazionato dal responsabile del Viminale. E anche durante il discorso del ministro si sono registrati momenti di tensione in Aula a Montecitorio.

Peppe Provenzano a nome del Pd in Aula alla Camera ha detto: «Il ministro Piantedosi è motivo di imbarazzo per la sua maggioranza e per la premier ma la sua improntitudine non serva a coprire responsabilità più alte, che è quella di Giorgia Meloni e a cui chiederemo conto».

«Noi siamo i primi a richiamare l’Ue alle sue responsabilità – ha aggiunto Provenzano – ma voi con chi volete costruire una gestione solidale dei migranti? Con i paesi di Visegrad? Sì serve la riforma del sistema di Dublino quella che voi avete sempre disertato e a cui vi siete sempre opposti».

«Alla fine quelle vite si potevano salvare – ha sottolineato – lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di Crotone. Il governo deve essere indagato per strage colposa come disse anche Meloni il 14 aprile del 2015, dopo il naufragio a largo di Lampedusa. Ma allora il naufragio avvenne a 200 miglia dalla costa, questo a 200 metri».

E anche il Movimento 5 Stelle è stato molto critico con il Governo.

«Dove è Matteo Salvini – ha detto a deputata M5s, Vittoria Baldino, alla Camera nel corso dell’informativa – perché continua a scappare dal parlamento come un coniglio e non si assume le sue responsabilità? Se ritiene di rispondere solo a se stesso si guardi allo specchio e si dimetta».

Poi ha sottolineato che «l’autorità nazionale responsabile della convenzione Sar è il ministro Salvini che ha voluto la delega ai porti per continuare a padroneggiare sull’immigrazione».

Sulla stessa linea anche il Terso polo.

Nel suo intervento alla Camera il capogruppo di di Azione-Iv, Ettore Rosato ha detto: «La catena di comando ha funzionato? Potevamo e dovevamo fare di piu? Le operazioni di polizia sono importanti, ma solo dopo il salvataggio delle persone. Le responsabilita’ di quanto accaduto le determinera’ la magistratura, ma da questo governo ci aspettiamo altro: basta guerra in Europa e all’Europa per agitare bandiere identiarie».

«Siete al governo, lavorate per fare il vostro dovere che e’ quello di dare risposte e su questo state facendo male – ha continuato Rosato – state agitando solo bandiere elettorali e non dando risposte politiche. Ministro non si lasci trascinare nell’astratta burocratizzazione e trovi anche nel linguaggio il rispetto dovuto ad ogni persona umana», ha aggiunto Rosato ricordando che ai tempi dei decreti Salvini il capo del governo era Giuseppe Conte. «Avete buttato via per una sceneggiata un accordo firmato dal governo Draghi che prevedeva un meccanismo di solidarieta’ tra gli stati membri di primo ingresso», ha proseguito Rosato.

Ora «serve lavorare sui corridoi umanitari – ha concluso -l’immigrazione serve all’Italia, oggi e domani. Nel prossimo dl che avete annunciato a Cutro mettete anche norme per dare la cittadinanza a chi nasce e cresce in questo Paese».