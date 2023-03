Scontro aereo sui cieli di Roma, morti due piloti dell’Aeronautica militare – VIDEO

L’incidente

ROMA Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all’altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. I due velivoli sono precipitati su un prato non lontano da via Longarina e i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. Sul posto polizia, carabinieri e personale del 118.

L’incidente, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto due aerei militari d’epoca. Dopo lo scontro, uno dei due è finito in un prato, l’altro su una strada nel centro di Guidonia. Non ci sarebbero altre persone coinvolte.

L’incidente sarebbe avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora da accertare.

Aeronautica: «Cause ancora non note»

Oltre ai due piloti deceduti nella collisone dei due velivoli nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia non ci sarebbero altre persone coinvolte. Lo rende noto in un comunicato l’aeronautica militare spiegando che si tratta di due aerei U-208 del 60 Stormo di Guidonia e che si trovavano «in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata». Le cause dell’impatto non sono al momento note sarebbero entrati in collisione, per «cause al momento non note». Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso.

Avviata indagine

Il pm di turno della Procura di Tivoli sta effettuando un sopralluogo nella zona di via Longarina, a Guidonia, dove questa mattina sono precipitati due ultraleggeri dell’Aeronautica Militare dopo essersi scontrati in volo. La Procura avvierà una indagine per ricostruire quanto avvenuto. Anche l’ispettorato aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà accertamenti.