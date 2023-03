Problema tecnico sul volo Crotone-Bergamo, partenza bloccata

l’episodio

CROTONE Un problema tecnico ha bloccato la partenza, prevista per le 16,30 di oggi, dell’areo Ryanair che da Crotone doveva raggiungere Bergamo. E’ successo che il flussimetro dell’aereo registrava 2.500 litri di carburante in più, rispetto a quelli che il comandante aveva chiesto. Con un carico di 2.500 litri in più sarebbe stata messa in discussione la stabilità dell’aero e, quindi, è stato deciso di posticipare la partenza. E’ stato chiesto l’intervento di un tecnico (un ingegnere) per verificare se il problema della misurazione del carburante potesse essere legata ad un sensore o altro fatto tecnico. Ovviamente, in questi casi, Ryanair fa riferimento ai propri tecnici e a Crotone non ce ne sono. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il comandante dell’aero ha interloquito con l’ingegnere, che si trova all’aeroporto di Lamezia Terme per telefono. La verifica a distanza ha confermato che il problema era stato determinato da un sensore per cui è stato sufficiente resettare l’indicatore del carburante per risolvere tutto. L’areo era atterrato al Sant’Anna alle 16,25, con 20 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto. Lo scalo doveva chiudere le proprie attività alle 19, ma si è deciso di estendere l’apertura dell’aeroporto sino alle 22. Nel frattempo i passeggeri sono stati informati che la partenza potrebbe avvenire per le 20,30.