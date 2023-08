l’evento

SPILINGA L’8 Agosto a Spilinga è “festa nazionale”, la data storica della “Sagra della ‘Nduja”, la “Regina” di tutte le sagre, che ogni anno accoglie migliaia e migliaia di visitatori. Ma intorno alla vera sagra, saranno altre tre le serate collegate con gli appuntamenti di “’Nduja Village”, il nuovo format alla terza edizione, che contribuisce allo spettacolo offerto in questi giorni a Spilinga, e dà modo a chi non ci potrà essere nella tipica serata dell’8, ad assaggiare in forma alternativa i prodotti spilingesi e vivere l’atmosfera festiva con grandi ospiti musicali del panorama nazionale. L’amministrazione comunale ed il comitato organizzatore in piena sintonia, stanno lavorando alacremente per gli ultimi dettagli, per poter offrire ai visitatori la migliore accoglienza possibile. Un impegno che tutti i cittadini di Spilinga, vivono da sempre in modo appassionato per celebrare il simbolo della piccola cittadina a ridosso di Tropea.

Riepilogando, la tipica Sagra si svolgerà come sempre, l’8 agosto secondo tradizione, lungo Corso Garibaldi, con accesso libero per l'”assalto” dei numerosi buongustai ai tantissimi stands espositivi. Ricordiamo che gli stessi, sono predisposti per settori. Nella zona alta di Corso Garibaldi sono sistemati quelli dei “non residenti”, ovvero stands che propongono altri tipi di prodotti.









Nella zona centrale e fino alla fine del Corso, in piazza Verdi, trovate quelli “originali” spilingesi, con la ‘nduja in primo piano, preparata secondo ogni tradizionale ricetta, ma anche altri gustosi piatti. La musica poi allieterà l’allegra serata, con in piazza Italia il gruppo “Not Only Swing”, ed in piazza San Michele, i due gruppi vincitori del “contest”, ovvero gli “Antigua” e i “Sonu Anticu”, durante la serata il ballo del “Camijuzzu i focu”. Si chiuderà con la musica dance con i dj in consolle. Qui si potrà vivere la tipica atmosfera della tradizione popolare.

Intorno alla storica data, ecco la terza edizione di “‘Nduja Village”, evento collegato che offrirà altri grandi momenti, soprattutto per un pubblico più giovane, in un ambiente piu circoscritto e più “cool” soprattutto legato al mondo giovanile, con la musica in primo piano e ospiti di grande fama, come Fred de Palma e Boro Boro.

Saranno tre le serate di “Nduja Village”, il 7, il 9 (serata ad ingresso libero) e l’11. Un vero “tour de force” del divertimento, dedicato ai “piu resistenti”.

Il programma



Il programma partirà lunedì 7 con sul palco, ed ingresso a numero limitato con ticket, l’atteso ospite Boro Boro, rapper emergente che con il singolo “Lento”, ha conquistato il doppio disco di platino, che lo ha confermato tra le stelle del panorama trap e rap italiano. E di successi ne sono arrivati altri, dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d’oro, milioni di view e stream, è arrivato il featuring con la regina del twerk e del reggaeton Elettra Lamborghini, “Delincuente” ed il brano “Coco Chanel”, con Oriana Sabatini, attrice e cantante di Buenos Aires conosciuta al pubblico anche per essere la compagna del calciatore Paulo Dybala.

Lo spettacolo, comunque, a “nduja village”, non riguarderà solo la musica, ma anche la cucina ed i piatti legati alla ‘nduja di Spilinga. L’ospite di questa edizione sarà Celestino Drago, chef di origine italiana che ha conquistato i più celebri palati di Hollywood, riscattando piatto dopo piatto la cucina mediterranea nel mondo, con i suoi 10 ristoranti a Los Angeles, frequentati da celebrità hollywoodiane e politici e stelle internazionali del calcio, da Beyoncè, Ronaldo, Michelle Obama, Dustin Hoffman, suo cliente ed amico, “preferisce la cucina classica”, a Bill Clinton, che ricorda Celestino, “entra in cucina e si prepara un’insalata” a Justin Bibier. Insomma una star delle stars.

Mercoledì 9 sarà un’altra serata ad ingresso libero, il “dopo sagra” per i più resistenti, con sul palco ospiti che saranno annunciati a sorpresa e due deejay sul palco con ballerine al seguito. In questa giornata, altro appuntamento legato cartellone, il “gemellaggio” tra il Comune di Spilinga ed il Comune di Arzengrande, provincia di Padova, alla presenza del sindaco della città e di altri amministratori, all’insegna delle tipicità dei due territori, da un lato la ‘nduja, dall’altro il prosecco.

Venerdì 11 la serata clou con il Re del reggaeton italiano, ovvero Fred de Palma, il più atteso, con la direzione della “MilMedia” ed un’ospite internazionale come De Palma e le sue numerose hit estive da “Una volta ancora” e “D’estate non vale”, in collaborazione con Ana Mena, a “Paloma”, a “Ti raggiungerò”, che è diventato la colonna sonora dello spot di “Wind Tre” Fiorello come protagonista, “Romance” ed il successo planetario di “Extasi” e ancora l’ultima appena pubblicata di nuovo con Ana Mena “melodia Criminal”.

Insomma, un bel programma variegato e per tutti i gusti che gli organizzatori, l’amministrazione comunale ed il Comitato Sagra, hanno voluto realizzare per attrarre a Spilinga il pubblico di ogni età e di ogni provenienza ed accoglierlo alla grande.