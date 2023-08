Bardonecchia sepolta dal fango, rintracciati i 5 dispersi

la piena

Sono state rintracciate le cinque persone che risultavano disperse a Bardonecchia, in valle di Susa, dove nella serata di ieri c’è stata una piena improvvisa di un torrente provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per un nubifragio.

Fango e detriti hanno invaso la città. Una persona risulta ferita, per fortuna non gravemente, dopo l’esondazione.

«Sono in diretto contatto con la sindaca Chiara Rossetti – dice il governatore del Piemonte Alberto Cirio – che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione». Ansa