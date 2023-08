Jacobs fuori dalla finale mondiale dei 100 metri

atletica

ROMA Marcell Jacobs non correrà la finale dei 100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in 10”05, quinto tempo. Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinali e i due migliori tempi assoluti: per Jacobs dunque è impossibile anche il ripescaggio. «Ho dato tutto quello che potevo, dispiace non essere andato in finale. Dai tempi duri arrivano gli uomini forti ed è quello che farò. Staffetta? Assolutamente sì». Lo ha dichiarato Marcell Jacobs ai microfoni della Rai dopo l’eliminazione in semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest.