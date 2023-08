Scarica di sassi sul Monte Bianco, 25enne muore davanti al padre

il fatto

AOSTA Non è bastato l’invito diramato lunedì scorso dalla prefettura dell’Alta Savoia a rimandare le salite lungo la via normale francese al Monte Bianco a causa del forte pericolo di cadute di pietre legato al caldo in quota. Un alpinista finlandese di 25 anni è morto infatti verso le 13.30 dopo essere stato colpito da una scarica di sassi lungo il canale del Gouter, a circa 3.500 metri di quota, proprio dove le autorità transalpine avevano indicato il maggior pericolo. Il giovane – riporta la stampa transalpina – era in compagnia del padre, che risulta illeso e che ha dato l’allarme dopo aver assistito all’incidente. Sul posto è intervenuta la gendarmeria di Chamonix (Francia) in elicottero. (ANSA)