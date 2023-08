«Dio mi vuole dire qualcosa». L’ultimo post dell’operaio travolto nel Torinese

Il caso

TORINO «È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me». È l’ultimo messaggio postato su Tik Tok, una storia, da Michael Zanera, una delle cinque vittime dell’incidente avvenuto questa notte nella stazione di Brandizzo, nel Torinese.

Le parole sono state postate in una “storia” sui social di ieri sera, ormai circa venti ore fa, con sottofondo l’immagine di un simil crocifisso che appare su delle rotaie con il rosso dell’incandescenza di una saldatura. Zanera aveva 34 anni ed era residente a Vercelli. Numerosi i messaggi di cordoglio postati come commenti.Il post su Tik Tok ha superato le 30mila visualizzazioni e in molti lo stanno condividendo sui social.

Michael Zanera, una delle cinque vittime dell’incidente avvenuto nel Torinese

Le reazioni sui social

Oltre quattrocento i commenti sul profilo di Michael Zanera. «Io che sono ateo rifletto tanto su questo post», scrivono. «Riposa in pace cugino mio, mi mancherai tantissimo”», afferma Toni. «Vengono i brividi a vedere questa immagine. Ho la pelle d’oca», aggiunge Cri. Fendi invece scrive: «Morire mentre lavori… non è giusto. Riposa in pace». «Ci sono delle cose che talvolta non riusciamo a spiegare perché rientrano nei misteri della vita. Rip», dice Giovanni.