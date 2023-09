Migranti, von der Leyen raccoglie l’invito di Meloni: domani sarà a Lampedusa

Emergenza

LAMPEDUSA Nella giornata di un nuovo dramma dell’immigrazione, arriva la notizia che «la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà domani a Lampedusa su invito del primo ministro italiano, Giorgia Meloni». Lo conferma un portavoce della Commissione. I ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania avranno oggi un colloquio in teleconferenza, secondo quanto riferito dai media francesi.

Ai colloqui, riferiscono fonti del ministero dell’Interno francese, parteciperanno anche la presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea e la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson.

L’ultimo dramma

Un neonato è morto probabilmente per gli stenti durante una delle drammatiche traversate nel Mediterraneo. Il corpicino è stato condotto a Lampedusa dove è arrivato su una motovedetta della Guardia costiera che ha soccorso un gruppo di migranti al largo dell’isola. Nei giorni scorsi un’altra piccola vittima, di cinque mesi, caduta in acqua e deceduta durante le fasi dei soccorsi.

Il bimbo, secondo quanto ricostruito, nato durante la traversata, è morto dopo pochi minuti e questa mattina la salma è stata fatta sbarcare al molo Favaloro. La mamma viaggiava insieme ad altri circa quaranta migranti tratti in salvo nella notte. Il piccolo, in una bara bianca, è stato trasportato al cimitero di contrada Imbriacola e la mamma portata, in ambulanza, al Poliambulatorio.