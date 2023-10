Cosenza, Maria Pia Funaro sollevata dagli incarichi di vicesindaca e assessora

la decisione

COSENZA Maria Pia Funaro non è più vicesindaca e assessora (delega all’ambiente e transizione ecologica – difesa del suolo – Tutela delle acque e Depurazione – Agricoltura urbana) della città di Cosenza. Le posizioni della esponente del Pd bruzio e quella del sindaco della città Franz Caruso erano da tempo divergenti. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è la mancata partecipazione alla riunione di Giunta, tenutasi ieri, da parte di Funaro che non ha partecipato e votato il bilancio. Un chiaro segno di distacco rispetto alle posizioni assunte dalla maggioranza e dal primo cittadino. L’assenza di Funaro ha accelerato una decisione che era nell’aria da mesi. Si attendeva solo l’ufficialità che arriverà a breve. Dopo l’addio della vicesindaca e assessora, il sindaco e la sua maggioranza rifletteranno sul futuro in un confronto necessario con il Pd cosentino. (f.b.)