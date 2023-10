De Salazar: «Azienda Zero impegno importante, ma l’avvieremo definitivamente»

l’intervista

COSENZA «E’ un impegno gravoso, importante. Insieme agli altri colleghi, insieme a tutti i dirigenti e funzionari regionali, avvieremo definitivamente Azienda Zero». Parola di Vitaliano De Salazar chiamato a guidare – pro tempore – il nuovo ente unico di governance della sanità regionale. De Salazr ricopre anche il ruolo di commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Questa mattina, ai nostri microfoni, De Salazar si è soffermato sull’impegno in Azienda Zero e sull’accordo siglato tra Unical e Comune di Cosenza per l’avvio del corso di laurea di infermieristica nel Centro storico della città dei bruzi. «Oggi è un giorno importante perché nasce la scuola infermieristica a Cosenza, l’impatto sarà sicuramente positivo, arricchente, da quanto mi dice il Rettore Leone ci sono già moltissime adesioni», sostiene De Salazar. Che aggiunge: «Da qui a due anni vedremo questi ragazzi nelle corsie dell’ospedale Annunziata perché nel frattempo, come sapete, è stato siglato definitivamente il protocollo». Il commissario chiosa ricordando che «quello che poteva essere un pensiero un anno fa oggi è diventato un atto vero, che esiste e che sicuramente migliorerà tutta la sanità della provincia». (f.b.)