Ente produttori di selvaggina, eletto Martin Ganner

La nomina

ROMA Cambio al vertice di EPS, l’Ente Produttori di Selvaggina aderente a Confagricoltura. Martin Ganner è stato eletto presidente per il prossimo quadriennio. Avvocato altoatesino, Ganner succede a Galdino Cartoni.

Rinnovata anche la giunta di EPS, che risulta composta dai vicepresidenti Giuseppe Ederle (Veneto), vicario; Silvano Toso (Emilia-Romagna), Alessandro Monacelli (Umbria) e Simone Ciuffi (Toscana), vicepresidenti.

Il neo presidente Martin Ganner



«Tra i principali compiti dell’Ente – commenta Martin Ganner – c’è l’integrazione dell’attività venatoria e agricola per consolidare il valore della multifunzionalità e il ruolo centrale dell’attività d’impresa. L’Ente continuerà a lavorare per il riconoscimento della gestione faunistica e dei miglioramenti ambientali che ne derivano come servizi ecosistemici».

«Il nostro Ente ha bisogno di maggiore partecipazione e collegialità nella gestione e nella definizione delle strategie. Incentiveremo l’adesione di nuovi soci anche attraverso l’incremento del numero di concessioni», aggiunge il presidente. Per EPS le spese affrontate dalle aziende faunistiche nello svolgimento di queste attività dovrebbero essere fiscalmente detraibili e riconosciute come interventi eleggibili a premio con gli strumenti della Politica Agricola Comune.

EPS lavorerà infine per favorire la sostenibilità economica delle aziende del comparto attraverso la valorizzazione e la commercializzazione delle carni di selvaggina in filiere strutturate, riconoscibili e trasparenti.