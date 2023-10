Israele, colpiti nella notte 500 obiettivi di Hamas

la guerra

Più di 700 israeliani sono stati uccisi da quando Hamas ha lanciato il suo attacco su larga scala contro Israele, secondo un bilancio aggiornato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) lunedì. Sono oltre 2.150 gli israeliani sono stati feriti nell’attacco, sferrato sabato mattina. L’IDF ha pubblicato le cifre sul suo account ufficiale su X, ex Twitter. Intanto secondo il Washington Post, non si esclude una operazione di terra nelle prossime 24/48 ore nella striscia di Gaza. Gli aerei, fanno sapere dallo Stato ebraico, stanno continuando a bombardare la Striscia di Gaza in questo momento per “devastare le capacità del gruppo terroristico Hamas”. Tra gli obiettivi colpiti nelle ultime ore figurano diversi posti di comando; un edificio che ospita agenti di Hamas; un centro di comando utilizzato da un alto funzionario delle forze navali di Hamas; una “risorsa operativa utilizzata da Hamas” situata all’interno di una moschea a Jabaliya; e una risorsa utilizzata dal gruppo terroristico per l’intelligence. Più di 123.000 persone sono state sfollate nella Striscia di Gaza dallo scoppio del conflitto tra militanti palestinesi e Israele, l’hanno dichiarato le Nazioni Unite.