Spari a Bruxelles, almeno due morti. La pista del terrorismo

l’assalto

BRUXELLES Due persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi nel centro di Bruxelles. Lo riferiscono le autorità locali. Secondo i primi elementi conosciuti, la sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Sul posto – riporta Le Soir – sono arrivati numerosi i servizi di emergenza. Nessun sospettato è stato ancora arrestato. Nelle immagini scattate da un residente, si vede un uomo che indossa una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, con in mano un’arma da guerra, salire su uno scooter e fuggire dalla scena. Pare che l’uomo abbia sparato a qualcuno in un atrio prima di prendere di mira due persone in un taxi.





L’uomo avrebbe dichiarato di appartenere allo Stato islamico

L’uomo, secondo il sito “Sudinfo.be” avrebbe gridato «Allahu akbar» e sparato all’impazzata scendendo dal suo scooter con un’arma del tipo kalashnikov. Le due vittime – secondo la testata – sarebbero di nazionalità svedese e indossavano una maglia della Svezia. In un video girato con la telecamera e pubblicato su Internet, l’autore della sparatoria avrebbe dichiarato di appartenere allo Stato Islamico. Nel suo discorso molto violento, ha detto di aver sparato a due persone per «vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione».

All’inizio della giornata, Slayem Slouma (il suo nome nel video) aveva scritto un messaggio sul bambino musulmano accoltellato domenica a Chicago, spiegando che se fosse stato un cristiano, «sarebbe stato chiamato terrorismo e non un crimine brutale».