«Noi voliamo alto, gli altri si rotolino nel fango»

il messaggio

ROMA “Il tentativo di indebolirci” ha raggiunto “vette mai raggiunte prima”. Così la premier Giorgia Meloni in un video inviato alla kermesse di Fdi organizzata al Teatro Brancaccio di Roma per celebrare un anno di governo. “Testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto”, ha aggiunto. “Gli altri continuino a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto”, ha osservato tra l’altro la premier. “Anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione” sono i militanti di Fdi, ha detto ancora Meloni spiegando il motivo della decisione di non essere presente al teatro Brancaccio. “Io sono fiera di quanto fatto, ho sempre camminato a testa alta”, ha spiegato, tra l’altro, il presidente del Consiglio. “Sono al Cairo per il Vertice sulla pace in Medioriente al quale l’Italia doveva essere rappresentata al massimo livello, e più tardi volerò in Israele per portare la vicinanza e la solidarietà del popolo italiano di fronte ai disumani attacchi” di Hamas. Un anno fa – ha sottolineato la premier – è stato un giorno storico, per Fratelli d’Italia e per la destra, per gli italiani che dopo 11 anni di governi confezionati nel Palazzo vedevano finalmente un governo diretta espressione della loro volontà, ed era un giorno storico per l’Italia, che per la prima volta dalla sua unità vedeva una donna alla guida del governo. Dopo un anno di governo sono fiera di quello che abbiamo fatto e anche di me stessa, nonostante anche tutti i tentativi di dividerci e farci litigare. Sono felice dei risultati che abbiamo raggiunto”. “Giorgia starà a casa con sua figlia. E’ tornato questa notte da un viaggio” in Egitto e in Israele, “la nostra grandezza ci fa dire che la politica è importante ma la famiglia” è ancora più importante, aveva spiegato il ministro della Difesa Crosetto dal palco prima della trasmissione dei video di Meloni.