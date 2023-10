Urne aperte per il turno straordinario di Amministrative in Calabria: tre i Comuni al voto

agenda politica

CATANZARO Urne aperte dalle 7 fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15 in tre Comuni della Calabria che vanno al voto per un turno di Amministrative straordinarie. Si vota a Nocera Terinese e Simeri Crichi (in provincia di Catanzaro) e a Rosarno (in provincia di Reggio Calabria): sono tre Comuni che tornano al voto dopo la fase di commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. A Nocera Terinese sono tre i candidati sindaco: Sonia Rocca per “Rinascita per Nocera”, Saverio Russo per “Liberi di scegliere” e Antonio Macchione per “Progetto Nocera”. Tre i candidati a sindaco anche a Simeri Crichi: Luigi Talarico per “Uniti per Simeri Crichi”, Davide Zicchinella per “CambiAMO SIMERI CRICHI” e Giuseppe Canistrà per “Simeri Crichi nel Cuore. A Rosarno sono il lizza Pasquale Cutrì, per Obiettivo Rosarno; Filippo Italiano per “Rosarno prima di tutto” e Cosma Ferrarini” per Rosarno bene comune”.