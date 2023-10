Scommesse, Fifa: «Squalifica di Tonali in vigore da oggi»

calcio

ROMA E’ in vigore da oggi a livello internazionale la squalifica inflitta a Sandro Tonali per il caso scommesse. «La richiesta presentata dalla Federazione italiana giuoco calcio di estendere la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali il 27 ottobre 2023 con effetto mondiale è stata accolta», fa infatti sapere un portavoce della Fifa con una dichiarazione. Il patteggiamento raggiunto tra i legali del giocatore del Newcastle e la procura federale della Figc per il caso scommesse prevede una sanzione di 18 mesi: dieci di squalifica, otto di prescrizioni alternative.

Al Newcastle, la squadra dove Tonali si è trasferito la scorsa estate dal Milan, aspettavano informazioni in merito. In mattinata, il manager della squadra, aveva detto in proposito: «C’è un’alta probabilità che possa essere disponibile domani. Ci sono ancora alcune cose che devono accadere perché venga imposto il divieto. Non abbiamo ancora avuto la conferma ufficiale come società di calcio; siamo in un limbo in attesa che arrivi la conferma», ha spiegato Howe. Ora la comunicazione della Fifa dovrebbe impedire al giocatore italiano di giocare domani in campionato. da vedere poi se potrà continuare ad allenarsi con i compagni di squadra durante il periodo di squalifica.