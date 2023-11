Omicidio Gioffrè, si torna sulla scena del crimine

le indagini

COSENZA Come anticipato dal Corriere della Calabria (qui la notizia), questa mattina si è svolto il sopralluogo nell’abitazione di Tiziana Mirabelli: la 47enne cosentina accusata di omicidio e rapina ai danni di Rocco Gioffrè, anziano di 75 anni. In attesa di accompagnare la propria assistita che dovrà sottoporsi ad un terzo interrogatorio, al momento non è scaduto ancora il termine utile per l’escussione, l’avvocato Cristian Cristiano oggi è tornato nell’appartamento in via Monte Grappa a Cosenza, dove si sarebbe consumato il delitto.

Da quanto ha appreso il Corriere della Calabria, è stata effettuata una verifica dello stato dei luoghi, la stanza dove sarebbe stato colpita a morte la vittima, il posizionamento di alcuni oggetti. Una fotografia della scena del crimine ripercorsa attraverso i racconti della reo confessa Tiziana Mirabelli. (f.b.)