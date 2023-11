Sbanda con l’auto nel Novarese, muore 38enne di Vibo

Il dramma

VIBO VALENTIA Alessandro Occhiato, il 38ennne deceduto sabato scorso in un incidente stradale nel Novarese, era originario di Vibo Valentia.

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe perso il controllo della sua auto, forse a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla Lombardia, e si sarebbe ribaltata.

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato sulla tangenziale di Novara direzione Lago Maggiore, tra gli svincoli della strada per Mortara e quella per Trecate.

Il 38enne lascia la moglie e due figli.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia Locale di Novara per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. (redazione@corrierecal.it)