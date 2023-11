Cosenza, i sindacati proclamano per il 14 dicembre la seconda azione di sciopero all’Amaco

la vertenza

COSENZA I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato la seconda azione di sciopero di 24 ore, di tutto il personale dipendente dell’azienda Amaco di Cosenza per il giorno 13 dicembre. Lo riferiscono i sindacatati in una lettera inviata a tutte le autorità competenti. Le motivazioni dello sciopero – spiegano – risiedono nel fatto che “le esaustive motivazioni della vertenza – ‘Nuova turnazione Piano di Esercizio Invernale e mancato rispetto del Contratto Integrativo 2023/2026, Mancata erogazione della quattordicesima mensilità, Mancato rispetto delle Relazioni Industriali’ – non siano state ancora risolte”.