Omicidio a Cetraro, Cennamo: «Insieme contro ogni forma di recrudescenza malavitosa»

CETRARO «Tutti insieme contro ogni forma di recrudescenza malavitosa. Cetraro non tornerà indietro se continuerà a costruire ponti di solidarietà, unità e legalità». A parlare è il sindaco del comune sul Tirreno cosentino, Ermanno Cennamo a poche ore dall’agguato mortale costato la vita ad Alessandro Cataldo, 46enne già noto alle forze dell’ordine e freddato ieri sera intorno alle 21 davanti una pizzeria nell’area portuale della città (qui la notizia). Questa mattina, il presidente del Consiglio Comunale ed il sindaco presiederanno una riunione dei capi gruppo consiliari per proporre e discutere di iniziative congiunte da intraprendere con la convocazione urgente e straordinaria del consiglio comunale dopo il terribile fatto avvenuto ieri sera. Le indagini delle forze dell’ordine, coordinate dalla procura di Paola, continuano per risalire all’identità del killer ed ai possibili complici.