In giro per il centro di Cosenza, dove i cumuli di rifiuti sembrano installazioni d’arte (brutta) – FOTO

spazzatour

COSENZA Materiali edili di risulta di un vecchio cantiere su cui si accumulano rifiuti “freschi” accanto a sacchi di indifferenziata abbandonati da talmente tanto tempo che si sono deformati come gli orologi di De Chirico (siamo all’inizio di viale della Repubblica, in via Santoro, zona nord).

E ancora: pneumatici accanto a materiali inerti (case popolari di via Roma), una poltrona sfondata che gli “umarell” non possono nemmeno usare per osservare gli infiniti cantieri di viale Mancini ma anche un divano anni ’70 su lungo Crati e, poco lontano, altri cumuli di spazzatura mista, dai pezzi di automobili abbandonate a mucchi di pali di legno.

Nella città che si bea di essere tra le papabili capitali italiane della cultura 2026, per ora accanto al Museo all’aperto Bilotti la più bella esposizione “concettuale” è forse quella della munnizza: a farci da ideale cicerone è un lettore, che ha risposto all’invito di segnalare le micro-discariche in città.

Il suo resoconto è tanto impietoso quanto esaustivo, coprendo tutto quello che potremmo definire il cuore del capoluogo bruzio: da piazza Europa al centro storico. Come dire: se si parla di rifiuti abbandonati non si pensi che sia un problema delle sole periferie.









Gli scatti inviatici dal nostro lettore

Nei giorni scorsi il sindaco Franz Caruso aveva ammesso l’esistenza del problema facendo appello al buon senso dei cosentini, accusati anche di inciviltà. (euf)

Per eventuali segnalazioni è possibile scrivere a redazione@corrierecal.it

• LEGGI ANCHE La discarica a cielo aperto di via Antonino Catera

• LEGGI ANCHE Ex hotel Centrale, la vergogna della discarica a cielo aperto nel cuore di Cosenza

• LEGGI ANCHE A Cosenza la periferia è una discarica. «Qui a Casali ci sentiamo abbandonati»

• LEGGI ANCHE Una “discesa” di rifiuti, la discarica abusiva a pochi passi dall’Oasi Francescana – VIDEO

• LEGGI ANCHE La discarica sotto la stazione di Vaglio Lise