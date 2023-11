Vincenzo Mollica presenta la sua biografia e ricorda l’infanzia in Calabria

“l’arte di non vedere”

ROMA «La mia biografia è molto semplice: Vincenzo Mollica fu un uomo di fatica»: così si descrive l’ex giornalista Rai, ospite di Rtl 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Jody Cecchetto e Cecilia Songini. Durante il programma ‘Password’, Mollica ha presentato in diretta in radiovisione ‘L’arte di non vedere’, il suo nuovo spettacolo a teatro, dopo avere per decenni raccontato al pubblico italiano il cinema, la musica e la televisione, intervistando grandi personaggi. «Mi piaceva l’idea di raccontare com’è stata la mia vita perché quando non ci vedi più, la mente restituisce le immagini di un’intera vita – racconta Mollica – Quindi, sollecitato da Concerto, da mia moglie e da mia figlia Caterina, ho accettato di fare questo spettacolo. Mi è sembrato di essere abbracciato. Racconto di tanti episodi che mi sono capitati, che non metterò mai in un libro autobiografico; non l’ho mai voluta scrivere e non lo farò mai. Voglio condividerli con gli amici, come se fossimo seduti davanti a un camino». Lo spettacolo “L’arte di non vedere” di Vincenzo Mollica andrà in scena all’Auditorium Parco della Musica di Roma l’11 gennaio del 2024, per poi arrivare al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 15 gennaio. Il giornalista con i suoi flashback ritorna alla sua infanzia trascorsa in Calabria, segnata da una prospettiva di cecità, agli incontri con tanti grandi artisti. «Non so quanti personaggi ho intervistato, ma ho realizzato circa 30.000 servizi al Tg1, dove sono stato per 40 anni, durante i quali ho fatto anche altri programmi, ma che non ho mai abbandonato: è stata la mia seconda casa dopo la mia famiglia».