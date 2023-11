Manovra, Mangialavori: la strada tracciata è quella giusta

l’agenda politica

ROMA “Nel corso delle audizioni di oggi, davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, abbiamo potuto ascoltare il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il quale ha illustrato i dettagli del Disegno di legge di bilancio 2024. Una manovra che punta a tutelare le fasce della popolazione maggiormente esposte alla crisi economica dovuta a più fattori, e a dare risposte concrete e immediate su temi fondamentali per gli italiani, come la tutela dei redditi medio-bassi e l’abbattimento delle liste d’attesa in ambito sanitario. Il Parlamento farà come sempre la sua parte, ma la strada tracciata è quella giusta”. Così su facebook il presidente della Commissione Bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori, di Forza Italia.