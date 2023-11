Pnrr, Confagricoltura: «Sostenere capacità di investimento delle imprese»

l’apprezzamento

ROMA «Gli investimenti generano indubbiamente crescita. Occorre però fare attenzione perché per consentire alle imprese agricole di riuscire a cogliere a pieno questa opportunità offerta dalla rimodulazione del Pnrr è necessario accompagnare e sostenere la loro capacità di investimento». Così il direttore generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile, nell’odierna riunione della cabina di regia del Pnrr a Palazzo Chigi, esprimendo «grande apprezzamento all’operato del ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, al ministro Francesco Lollobrigida e al governo tutto, per avere ottenuto la rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che aumenta a sei miliardi di euro la dotazione per l’agricoltura». Infine «chiediamo al ministro uno sforzo sul tema della reintroduzione dell’Irpef – conclude Barrile – che avvenga almeno in modo graduale, sul sistema gestione del rischio e sulla tassazione retroattiva sui contratti di superficie. Molto bene sul parco agrisolare, ma resta preoccupazione sull’agrivoltaico: sarebbe perciò utile un coordinamento per coniugare l’obiettivo energetico con quello della produzione agricola, evitando contrazioni».