Incidente ferroviario a Corigliano Rossano, la testimonianza: «Tanta paura, la casa ha tremato» – VIDEO

la vicenda

CORIGLIANO ROSSANO «Non abbiamo visto bene come è accaduto dal principio, abbiamo però sentito il boato, poi abbiamo visto il fuoco». È il racconto di una donna che, nella tarda serata di ieri, ha assistito al dramma avvenuto a Thurio, a Corigliano Rossano. Un incidente ferroviario che è costato la vita a due persone. Un camion, guidato da Hannaoui Said, nato in Marocco nel 1999 e residente a San Valentino Torio, è stato travolto dal treno in transito, composto unicamente dalla automotrice Diesel ALn 663.1188 che effettuava il Regionale 5677 da Sibari a Catanzaro Lido. A bordo una decina di passeggeri, rimasti e feriti, e la capotreno Maria Pansini di Catanzaro. La donna di 61 anni è morta sul colpo, come il conducente del camion.







«Siamo scappati a soccorrere tutte le persone che sono uscite dal treno», prosegue il racconto drammatico della donna «siamo corsi a dar loro un po’ di acqua, qualcosa, erano tanti». «Abbiamo poi chiamato i soccorsi – ha spiegato la donna – noi e tutte le persone che sono passate da qui, e come succede di solito i soccorsi ci hanno messo un po’ per arrivare». «Abbiamo avuto una grande paura» ha spiegato infine la testimone «la casa tremava tanto erano forti le esplosioni, quindi abbiamo avuto una grande paura, ancora non ci possiamo riprendere». (Gi.Cu.)

Il racconto: