Aeroporti, Occhiuto e Wilson presentano le nuove rotte Ryanair dalla Calabria

turismo

CATANZARO Come anticipato dal Corriere della Calabria, domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 11, presso la Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (piazza Giuseppe De Nava 26), il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Ceo di Ryanair DAC, Eddie Wilson, presenteranno nel corso di una conferenza stampa le nuove rotte che la compagnia aerea irlandese attiverà in Calabria dalla prossima summer season 2024. «In estate lanceremo sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino e dieci, da Malpensa e Orio al Serio». A dirlo Michael O’ Leary, ad del gruppo Ryanair, in un’intervista rilasciata lo scorso gennaio. «La prossima estate i nostri biglietti costeranno il 4 o 5% meno – continua – Tutti i nuovi voli hanno tariffe che partono da 29 euro, confido anche da 14 e 19. Chi prenota per primo paga di meno; chi compra più tardi può pagare anche 200 euro. Non vendiamo scatolette di cibo per cani a prezzo fisso: 3 euro. Vendiamo biglietti dal prezzo variabile in base alla domanda».

(redazione@corrierecal.it)