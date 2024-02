Venerdì l’accordo di coesione Meloni-Occhiuto al gateway ferroviario Mct del porto di Gioia Tauro

l’evento

CATANZARO Ora c’è anche l’ufficialità. Come anticipato dal Corriere della Calabria (LEGGI QUI) venerdì 16 febbraio, alle ore 10.30, al porto di Gioia Tauro (Gateway ferroviario del Medcenter Container Terminal), il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, firmeranno l’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Sarà presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. L’Accordo di coesione per la Regione Calabria si aggirerà sui 2,2 miliardi di euro, destinati a finanziare interventi in materia di infrastrutture, idrico, beni culturali, ambiente e dissesto idrogeologico: nell’accordo ci sono anche i 300 milioni da destinare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, fondi tuttavia riutilizzabili per altre finalità qualora il progetto del Ponte tra Calabria e Sicilia dovesse saltare. L’intesa formale con il governo centrale è necessaria per sbloccare l’erogazione alla Regione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) che servono a cofinanziare i progetti dei fondi europei (Fesr e Fse+). Molti osservatori politici evidenziano il fatto che venerdì la firma dell’accordo per la Calabria avviene in contemporanea con la mobilitazione del presidente della Regione Campania contro il governo Meloni sulle questioni delle politiche per il Sud e dell’autonomia differenziata e fanno intendere che la firma dell’intesa dunque sia una risposta della premier e del centrodestra, compreso Occhiuto, al governatore campano. (c. a.)

