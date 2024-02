Morte di Navalny, Mattarella: «Ricorda i tempi bui». Scontro Pd-Lega

le reazioni

ROMA La morte del dissidente russo Aleksej Navalny in Italia ha provocato non poche polemiche per le esternazioni di alcuni esponenti della Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota parla della peggiore e più ingiusta conclusione di una vicenda umana e politica che ha scosso le coscienze dell’opinione pubblica mondiale. Per le sue idee e per il suo desiderio di libertà Navalnyj è stato condannato a una lunga detenzione in condizioni durissime. Un prezzo iniquo e inaccettabile, che riporta alla memoria i tempi più bui della storia. Tempi che speravamo di non dover più rivivere. Il suo coraggio resterà di richiamo per tutti. Esprimo alla famiglia di Aleksej Navalnyj il cordoglio e la vicinanza della Repubblica italiana». A Mattarella si è aggiunto il commento della premier italiana Giorgia Meloni: “un’altra triste pagina – afferma – che ammonisce la comunità internazionale. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci auguriamo che su questo inquietante evento venga fatta piena chiarezza». Per la segretaria del Partito democratico Elly Schlein «è tutta responsabilità del governo russo. Un crimine che non può restare impunito. Imprigionato, avvelenato, torturato: oggi muore un uomo ucciso lentamente da un regime spietato che non ammette voci libere». Immediate la reazione della Lega alle parole della Schlein attraverso la voce del vicesegretario Andrea Crippa: «Il Pd – evidenzia – sa cose che evidentemente il resto del mondo non sa. Ci possono essere sospetti, coincidenze strane, ma additare persone come colpevoli mi sembra prematuro e inopportuno. Aspettiamo che si faccia chiarezza». E poi ancora: «Il Pd è sempre bravo a trovare colpevoli, con la mentalità giustizialista che si ritrova. Prima di dare nome e cognomi, però, aspetto che si faccia luce. Anche noi esprimiamo il nostro cordoglio». «Le dichiarazioni dell’onorevole Crippa sembrano tratte dal bollettino ufficiale del Cremlino. Ma un merito ce l’hanno. Con questo “garantismo alla rovescia” – non dalla parte dell’oppositore Navalny, incarcerato fino alla morte per le sue idee, ma dalla parte di un regime criminale – la Lega getta la maschera. Sono ancora e sempre quelli con la felpa di Putin». Così in una nota il responsabile Esteri del Partito Democratico, Peppe Provenzano. (redazione@corrierecal.it)

