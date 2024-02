Russia, morto in carcere il dissidente Alexei Navalny

il fatto

MOSCA Secondo quanto riferiscono i media internazionali, Alexei Navalny si è sentito male dopo una passeggiata all’esterno e ha perso conoscenza. Il personale sanitario della struttura, la colonia penale numero 3 di Kharp dove era stato trasferito nelle ultime settimane del 2023, è intervenuto ma non è stato in grado di salvarlo. Navalny era stato arrestato a gennaio 2021 al suo rientro dalla Germania dove era stato trasportato in seguito al malessere avvenuto su un volo da Tomsk a Mosca, poi attribuito a un avvelenamento. Il Cremlino ha sempre negato un suo coinvolgimento. Il Comitato investigativo russo della regione artica di Yamalo-Nenets, dove era detenuto Alexei Navalny, ha annunciato di avere aperto un’inchiesta sulla morte dell’oppositore. «Secondo la procedura stabilita dalla legge, vengono eseguite una serie di misure investigative e operative volte a stabilire tutte le circostanze dell’incidente».