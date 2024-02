Cosenza, quando il cittadino incivile rende vano il lavoro di Ecologia Oggi

spazzatour

COSENZA Le buone notizie hanno spesso un contraltare negativo, e infatti anche stavolta, mentre registriamo l’intervento più che tempestivo di Ecologia Oggi per ripulire l’area di via Caduti di via Fani (domenica ne parlavamo qui), dobbiamo subito segnalare che – quasi in contemporanea – qualcuno ha depositato due scatoloni e (quel che resta di) una sedia. Le due scatole (ricordiamo che la carta viene raccolta sabato mattina) contengono altro materiale di scarto, mentre per gli ingombranti il servizio di raccolta prevede esposizioni senza un giorno fisso ma previa prenotazione obbligatoria al numero dedicato 335 8303290. Accorgimento cui questo residente non ha inteso adeguarsi.

Ieri mattina la zona era già stata ripulita – come da post con tanto di foto sul profilo fb di Ecologia Oggi “Fai la differenziata” – ma stamattina una mano incivile aveva già reso tutto vano, o quasi. Nel collage fotografico di copertina si vedono le tre fasi, dallo spazio ripulito al “ritorno” dell’immondizia.

La strada in questione – ultima tappa in ordine cronologico del nostro Spazzatour (qui tutte le puntate) – si trova tra piazza Loreto e piazza Zumbini, lungo corso Fera, e i cumuli di rifiuti che periodicamente si formano sono da un lato ben visibili a chi passa in auto o a piedi, dall’altro talmente ingombranti da ostruire o comunque disturbare il parcheggio, restringendo la sede stradale. Come dire che basta un semplice gesto per creare degrado e disagi a catena. (euf)

