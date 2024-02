Occhiuto: «Gerace simbolo della bellezza dei borghi in Calabria»

i fondi

GERACE Gerace come «simbolo della bellezza dei borghi calabresi». La Regione punta sull’affascinante borgo della Locride con un finanziamento di 20 milioni di euro dal Pnrr per rafforzare la sua già grande capacità attrattiva dal punto di vista turistico e culturale. Tanti i cantieri aperti e tanti quelli che si apriranno nei prossimi mesi. Il restauro del patrimonio artistico, laboratori di restauro e artigianali, un ascensore panoramico, un albergo diffuso, un parco fotovoltaico: questi alcuni dei progetti. I lavori sono già in corso e dovranno essere ultimati entro giugno 2026.

«Un progetto che valorizza luoghi di questo borgo e crea occasioni di sviluppo, un’attività ambiziosa, ma che vedrà l’amministrazione regionale al fianco dell’amministrazione comunale affinché i progetti vengano realizzati entro i termini stabili». Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto, questa mattina a Gerace per comunicare di persona le attività messe in campo con il finanziamento “Attrattività dei borghi”. Per Occhiuto Gerace rappresenta «il simbolo più eccellente della bellezza dei borghi calabresi»: così lo ha definito, spiegando che può rappresentare «un grande attrattore culturale e turistico, per un turismo di qualità, per tutta la Calabria».

«La mia presenza qui oggi è per dare sostegno al lavoro dell’amministrazione anche per rafforzare i protocolli di legalità, ci sono 20 milioni di euro che possono rappresentare il rinascimento di questo comprensorio e vanno spesi in maniera tale che non si determinino “incidenti” lungo il percorso». Occhiuto infatti ha spiegato che «bisogna essere attenti nella fase di realizzazione, non dobbiamo consentire che queste opere e questi finanziamenti vengano attratti da chi ha ucciso la speranza della Calabria». Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco facente funzioni Salvatore Galluzzo: «È il coronamento di un rapporto ormai consolidato nel tempo. Si ritiene che Gerace possa assurgere al ruolo di guida turistica e culturale dell’intera Calabria. Ne vado orgoglioso come primo cittadino, il lavoro di tutti questi anni sta portando i propri frutti». (m.ripolo@corrierecal.it)

