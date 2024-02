Voto agli studenti fuori sede, Fi: una bella pagina

dal parlamento

ROMA “L’approvazione all’unanimità dell’emendamento al Dl elezioni che dà finalmente pienezza al diritto di voto degli studenti fuori sede è un segnale importante che la politica dà al Paese. Con questa iniziativa scriviamo una bella pagina per la nostra democrazia, mettendo in campo una misura concreta per riavvicinare i giovani alle urne e ampliare, così, la loro partecipazione alla vita pubblica”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, Mario Occhiuto. “Forza Italia da sempre si batte per dare la possibilità di votare a chi vive fuori dal comune di residenza per motivi di studio e, per esercitare il proprio diritto-dovere di voto, è costretto a rientrare a casa, sobbarcandosi costi e sacrifici non per tutti sostenibili. Esprimiamo perciò la nostra soddisfazione per un importante risultato di cui i nostri giovani potranno beneficiare già alle prossime elezioni europee, grazie alla maggioranza di centrodestra”, concludono.

