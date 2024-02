Azienda Zero, sprint verso la piena operatività: ecco il regolamento per ricevere le funzioni

sanità

CATANZARO Step dopo step. Un altro passo avanti verso la piena operatività di Azienda Zero, l’ente di governance della sanità calabrese voluto dal presidente della Regione e commissario Roberto Occhiuto per centralizzare le funzioni del Ssr e colmare le lacune organizzative, gestionali e amministrative delle Asp. Con un proprio decreto, sottoscritto anche dai sub commissari Fantozzi ed Esposito, Occhiuto ha infatti adottato il regolamento che disciplinerà il trasferimento delle funzioni ad Azienda Zero da parte delle Asp, chiamate a occuparsi in futuro in via prioritaria ai Lea più che alle questioni burocratiche per come annunciato da Occhiuto nella conferenza stampa di presentazione del neo commissario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino. Il regolamento – consultabile alla fine di questo articolo – è sicuramente un adempimento formale ma ha anche una valenza sostanziale perché – riferiscono diversi osservatori – rappresenta un ulteriore tassello dell’intenzione di Occhiuto di accelerare l’entrata a pieno regime di Azienda Zero, ritardata per alcune dubbi espressi dal Tavolo Adduce sulla legge regionale istitutiva e soprattutto per la scomparsa del primo commissario Giuseppe Profiti. Secondo quanto prevede il regolamento, la modalità di attuazione del passaggio di funzioni avviene, di norma, attraverso quattro fasi: definizione delle aree di intervento, mappatura delle risorse economiche e umane, costituzione gruppo di lavoro preposto al passaggio di funzioni, audit. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato