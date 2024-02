Finisce in carcere il marocchino sfuggito all’alt dei carabinieri a Roggiano Gravina

il blitz

SAN MARCO ARGENTANO Al termine di una imponente manovra di ricerca, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il supporto di quelli delle Compagnie di San Marco Argentano e Cassano all’Ionio e con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno sottoposto a «fermo di indiziato di delitto» un cittadino marocchino 36enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile della detenzione di una pistola e di un importante quantitativo di sostanza stupefacente. Il fuggitivo è stato rintracciato e fermato, dopo il mancato rispetto dell’alt imposto dai carabinieri di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la notte del 5 dicembre 2023 a carico dell’indagato vengono raccolti degli elementi di prova in ordine alle sue potenziali responsabilità per un episodio di violenza commesso con l’uso di una pistola. Le successive operazioni di perquisizione hanno permesso ai militari di trovare 43 dosi di cocaina e, soprattutto, la pistola che era stata associata al grave comportamento attribuito al giovane. In quella circostanza però il soggetto gravemente indiziato dei reati in questione era riuscito a far perdere le proprie tracce ed a sottrarsi ai provvedimenti restrittivi che potevano essere adottati nei suoi confronti. Da quel giorno sono iniziate le sue ricerche, che sono proseguite in maniera costante, anche in considerazione della sua potenziale pericolosità. Le operazioni si sono susseguite fino al 26 febbraio 2024, quando è stato localizzato nella periferia dell’abitato di Corigliano Rossano. Una volta resosi conto della presenza dei Carabinieri, il 36enne ha iniziato una rocambolesca fuga, che si è snodata tra i comuni di Corigliano Rossano, Terranova da Sibari, Altomonte, Roggiano Gravina e San Marco Argentano. L’operazione finale ha permesso di sottoporre a «fermo di indiziato di delitto» il marocchino, ora ristretto nel carcere di Castrovillari.