Abruzzo, Occhiuto: «Vittoria netta, grande risultato per FI»

centrodestra

«Congratulazioni a Marco Marsilio, confermato presidente della Regione Abruzzo.

Il centrodestra vince nettamente una tornata elettorale non facile, che la sinistra aveva volutamente politicizzato, parlando addirittura di possibile ‘spallata’ al governo Meloni». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. «I cittadini abruzzesi hanno, invece, premiato il buongoverno della nostra coalizione – ha detto Occhiuto – e bocciato senza appello il campo larghissimo del centrosinistra, mai percepito come reale alternativa. Spicca il grande risultato di Forza Italia, che doppia il Movimento 5 Stelle e che ci consegna la fotografia di un partito vitale e in salute». «Un’affermazione possibile – ha concluso il governatore calabrese – grazie al lavoro del segretario nazionale, Antonio Tajani, a quello del coordinatore regionale in Abruzzo, Nazario Pagano, e alla mobilitazione di tutti i nostri militanti e simpatizzanti. Avanti così».