Un giro nell’emergenza-urgenza, Occhiuto: «Lavoro per rendere la sanità calabrese civile» – VIDEO

CATANZARO «Vi faccio vedere la nuova sala dell’emergenza urgenza del 118, gli operatori che stanno rispondendo alle telefonate, sono le 21.45, sono venuti a fare un salto qui per sincerarmi della qualità del lavoro che è stato fatto». Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel suo ultimo video pubblicato sui social fa il punto su uno dei successi rivendicati dal governatore ovvero la centrale operativa, inaugurata qualche mese fa alla presenza della presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, con il governatore calabrese Roberto Occhiuto, con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Nel video, inoltre, Occhiuto elenca tutto ciò che è stato fatto nel corso degli ultimi mesi. «La sanità in Calabria è un disastro» ha sottolineato subito «e quando mi sono insediato, le centrali operative del 118 non erano nemmeno collegate ad internet, oggi finalmente ci sono. Sono bellissime, dotate di tutte le tecnologie necessarie per assistere i pazienti che chiamano l’ambulanza. Abbiamo comprato altre ambulanze, le abbiamo distribuite alle aziende sanitarie. Tre mesi fa abbiamo inaugurato a Catanzaro la sala dell’112 che è collegata con questa».









«Stiamo riformando un sistema sanitario che ho preso in macerie. Oggi finalmente ci sono attrezzature all’avanguardia per una Regione che merita una sanità civile, con le attrezzature che sono presenti in tutte le regioni. Non dovrebbe essere una cosa speciale, dovrebbe essere una cosa normale che il 118 abbia queste attrezzature».

«Adesso gli operatori che hanno sul loro terminale la dislocazione delle ambulanze sul territorio – ha sottolineato ancora il presidente della Regione – quindi quando qualcuno chiama possono mandare il mezzo più vicino perché si risparmi tempo. C’è il medico in servizio che aiuta gli operatori e dà consigli agli operatori per capire se deve mandare un’ambulanza in “codice rosso” o un’ambulanza in “codice giallo”. Ecco, sono cose assolutamente normali in una regione però che ha avuto una sanità sempre anormale».

«Io sto lavorando per renderla più civile. Non ho la bacchetta magica ma ve lo assicuro ce la metto tutta».