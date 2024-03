Occhiuto: «Il ddl su alunni plusdotati un impegno per dare più opportunità ai giovani»

scuola

ROMA «In qualità di relatore dei disegni di legge, a prima firma del senatore Zanettin e del presidente Marti, volti ad introdurre disposizioni a tutela degli alunni plusdotati, prevedendo percorsi scolastici adeguati, mi sono impegnato affinché i testi venissero presto incardinati in Commissione cultura al Senato. Riconoscere e sostenere le esigenze di questi studenti è fondamentale per promuovere un ambiente educativo più inclusivo, competitivo e stimolante. Dei provvedimenti che non solo riconoscono le esigenze specifiche di questi giovani ma dimostrano anche un impegno concreto nel fornire loro le opportunità necessarie per crescere. Per questo, insieme al presidente della Commissione Cultura Roberto Marti, abbiamo concordato di disporre un ciclo di audizioni in Commissione, che ci consentirà di svolgere gli approfondimenti necessari per affrontare un tema così importante». A dirlo il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. segretario e capogruppo FI in settima commissione cultura istruzione ricerca e sport.