Catanzaro, a Brescia non basta il gol di Biasci. Pareggio nel segno del gemellaggio tra le tifoserie

calcio serie b

BRESCIA Finisce pari tra Brescia-Catanzaro 1-1 (0-1) in un match della 30esima giornata del campionato di Serie B giocato allo stadio Rigamonti. Reti: nel pt 46′ Biasci (C); nel st 7′ Borrelli (B).

Un punto a testa per Brescia e Catanzaro: nel segno del gemellaggio, davanti a quasi 8mila spettatori, le due formazioni pareggiano dopo il vantaggio degli uomini di Vivarini al 1′ di recupero della prima frazione con Petriccione che pesca in area Biasci il cui colpo di testa è preciso e puntuale: la palla si spegne in fondo al sacco. Nella ripresa il pareggio del Brescia arriva al 7′ grazie a un colpo di testa di Borrelli su assist di Bisoli. Nel finale gol annullato per fuorigioco a Olzer e salvataggio di Adorni davanti alla riga di porta un tentativo di Amrbosino. Dopo la sosta il Brescia sarà ospite del Cosenza, che oggi ha perso di misura a Terni.

Il tabellino

BRESCIA (4-3-2-1)

Avella 6.5; Dickmann 6, Cistana 5, Adorni 6.5, Jallow 5; Bisoli 6.5, Paghera 6 (18′ st Van de Looi 6), Besaggio 6.5 (40′ st Bertagnoli sv); Bianchi 6, Galazzi 5 (1′ st Olzer 6); Borrelli 7 (40’st Moncini sv). In panchina: Cortese, Mangraviti, Papetti, Fares, Fogliata, Ferro. Allenatore: Maran 6.5

CATANZARO (4-4-2)

Fulignati 6; Situm 6.5 (37′ st Olivieri sv), Brighenti 6, Antonini 6.5, Veroli 6; D’Andrea 7 (23′ st Brignola 6), Petriccione 7, Verna 6.5, Vandeputte 6.5 (37′ st Stoppa sv); Iemmello 5.5 (18′ st Ambrosino 5.5), Biasci 7 (23′ st Donnarumma 5.5). In panchina: Sala, Krajnc, Miranda, Scognamiglio, Pontisso, Pompetti, Sounas. Allenatore: Vivarini 6.5. ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 6.

RETI

46′ pt Biasci, 7′ st Borrelli

NOTE

omeriggio fresco. Spettatori: 7.785. Ammoniti: Cistana, Paghera, Petriccione, Brighenti. Angoli: 9-6. Recupero: 2′; 3′.

Nella foto l’esultanza dopo il momentaneo vantaggio di Biasci al 1′ di recupero del 1° tempo (da profilo twitter US Catanzaro 1929)