La principessa Kate Middleton annuncia in un video: «Ho il cancro»

la reazione

ROMA Kate Middleton, principessa di Galles, ha rivelato nel suo video alla nazione di avere un cancro, senza precisare di che tipo, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l’operazione all’addome di gennaio nella London Clinic. In un video messaggio diffuso sui social è la stessa principessa a spiegare di “essersi dovuta sottoporre a «un ciclo di chemioterapia preventiva da febbraio. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso cura di me, cosa di cui sono molto grata. A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato si trattava di un cancro», ha aggiunto la Kate, che poi ha spiegato: «Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali del trattamento». Questo, ha aggiunto «è stato un enorme shock e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra famiglia».