A CHIARE LETTERE | Il fallimento dei commissari, l’operazione verità e i “senza peccato”

il format

LAMEZIA TERME Il dibattito sulla sanità e sulla rete ospedaliera nell’ultimo Consiglio regionale è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Occhiuto – si evidenzia “A Chiare Lettere – ha chiesto una sorta di “operazione verità” sui quasi 12 anni di commissariamento prima di lui, richiesta francamente legittima, perché è indiscutibile il commissariamento governativo è stato fallimentare, con esperienze commissariali in genere inadeguate e incompetenti. Ma a scegliere i commissari sono stati, indistintamente, i governi di tutti i colori politici, di centrosinistra, di centrodestra, gialloverdi e giallorossi, e governi di unità nazionale. Un’operazione verità non solo dunque è giusta ma non deve diventare un alibi per scaricarsi la coscienza».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato