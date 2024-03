Enfisema polmonare, alla “Dulbecco” un nuovo trattamento per migliorare la funzionalità respiratoria

l’intervento innovativo

CATANZARO Con il termine di enfisema polmonare si intende la dilatazione patologica degli alveoli, presenti all’estremità dell’albero respiratorio e deputati all’ossigenazione del sangue, associata alla distruzione della loro parete. I pazienti con enfisema polmonare lamentano difficoltà respiratoria in seguito a sforzi fisici di entità progressivamente minore, e nei casi più gravi l’affanno insorge anche a riposo, con conseguente grave compromissione della qualità di vita. In questi casi, oltre al trattamento inalatorio con broncodilatatori, può essere anche proposta una procedura terapeutica innovativa in grado di migliorare la funzionalità respiratoria del paziente. Tale approccio per il trattamento dell’enfisema polmonare consiste nel posizionamento endoscopico di valvole endobronchiali unidirezionali, con la finalità di ridurre la volumetria polmonare.

Il 26 marzo 2024 questa tecnica è stata attuata presso l’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro diretta dal Prof. Girolamo Pelaia, da decenni impegnata nella cura e nella ricerca clinica riguardanti le patologie croniche ostruttive dell’apparato respiratorio (asma bronchiale e broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Equipe medica che ha effettuato l’intervento

L’intervento

Questo intervento permette la riduzione volumetrica polmonare, e viene effettuato da alcuni anni anche mediante tecnica endoscopica non chirurgica. In particolare, all’interno dei bronchi tributari di zone aeree non funzionali vengono posizionate alcune microvalvole altamente tecnologiche costituite da nitinol, un materiale biocompatibile con il nostro organismo. Queste valvole, delle dimensioni di circa 5 millimetri di diametro, impediscono il rifornimento delle suddette zone disfunzionali, dirottando così l’aria verso i settori funzionanti e vitali, con conseguente miglioramento della performance respiratoria del paziente.

Si tratta di un intervento innovativo, effettuato da pochi centri in Italia, che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione tra la Dott.ssa Giusy Marrazzo, Pneumologa Interventista dell’AOU “Dulbecco” ed il Dott. Giuseppe Failla dell’Ospedale Civico di Palermo. Dopo un accurato studio della funzione polmonare, il primo paziente è stato sottoposto all’inserimento delle valvole endobronchiali. Tale procedura è stata eseguita dalla Dott.ssa Marrazzo, coaudiuvata dal Dott. Failla e dai medici in formazione specialistica Dott. F. Tropea, Dott. N. Montenegro, Dott. G. Ippolito, Dott. A.R Abu Farhan e la Dott.ssa Teresa Ferrazzo.

La procedura si è svolta senza complicanze, ed il paziente è stato dimesso dopo alcune notti di ricovero per osservazione e monitoraggio.



Alcuni scatti dell’intervento

Fondamentale per la riuscita dell’intervento sono state la sinergica collaborazione con i medici della UOC di Pneumologia (Dott. Pasquale Romeo, Dott.ssa Chiara Piizzi, Dott.ssa Maria Teresa Busceti, Dott. Corrado Pelaia, Dott.ssa Giada Procopio e medici in formazione specialistica) e l’indispensabile assistenza dei medici della UOC Universitaria di Anestesia e Rianimazione (Dott. Vincenzo Brescia e medici in formazione specialistica). Inoltre, si è potuti giungere a questo eccellente traguardo grazie agli importanti investimenti in formazione e tecnologia garantiti dal Commissario Straordinario della AOU “Dulbecco” (Dott.ssa Simona Carbone), dal Direttore Amministrativo (Dott. Antonio Mantella), dal Direttore Sanitario (Dott. Giuseppe Panella), dal Direttore dell’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi (Dott.ssa Sonia Munizzi), e dal Direttore della Farmacia Ospedaliera (Dott.ssa Adele De Francesco).

Pertanto, questo trattamento non farmacologico, estremamente innovativo e promettente, rappresenta un ulteriore avanzamento nell’ambito delle terapie delle malattie broncopolmonari croniche ostruttive, disponibili presso la UOC di Pneumologia della AOU “Dulbecco” di Catanzaro. Ciò consente quindi la presa in carico globale delle suddette patologie respiratorie. Tale risultato deriva dal substrato scientifico, culturale e professionale dell’equipe medica specialistica pneumologica diretta dal Prof. Pelaia, che da molto tempo è impegnata nella sperimentazione clinica delle strategie terapeutiche più moderne ed innovative, finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei pazienti broncopneumopatici. (redazione@corrierecal.it)

