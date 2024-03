Truffa su aiuti dall’Unione Europea, sequestrati 450mila euro a 4 agricoltori

il caso

PALERMO Sequestrati denaro e beni, per 450 mila euro, a quattro imprenditori agricoli dell’Agrigentino che avrebbero illecitamente percepito aiuti erogati dall’Agea. Il sequestro preventivo è stato eseguito dal reparto carabinieri di Messina che si occupa della tutela agroalimentare, su disposizione del Gip di Agrigento che aveva ricevuto la richiesta dai procuratori europei delegati per Sicilia e Calabria, il cui ufficio ha sede a Palermo. Tra il il 2015 e il 2022 gli indagati hanno presentato domande di pagamento dei cosiddetti diritti all’aiuto, dichiarando in conduzione appezzamenti di terreno in parte confiscati e in parte di proprietà dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), surrettiziamente accreditati nella propria disponibilità attraverso falsi contratti di affitto.