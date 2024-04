Bici finisce sul parabrezza di un’auto: sfiorata la tragedia sulla Statale 106

il fatto

CASSANO JONIO Tragedia sfiorata lungo la Statale 106 all’altezza di località Bruscate, nel comune di Cassano Jonio. Per cause ancora in via di accertamento, un uomo di mezza età, di nazionalità Rumena, è finito con la sua bici sul parabrezza di un’autovettura che transitava lungo l’arteria nazionale. Per fortuna l’impatto è stato violento ma non fatale sia per l’uomo in bicicletta, per il quale sono serviti i soccorsi del 118, che per gli occupanti del veicolo. Sul posto sono intervenute la gazzella dei Carabinieri della Compagnia di Cassano e l’ambulanza del 118 del Punto di Emergenza territoriale della città delle terme. Quest’ultima, una volta arrivata in loco, ha subito stabilizzato il rumeno ferito e lo ha trasferito presso l’ospedale di “Compagna” di Corigliano-Rossano per le cure del caso.