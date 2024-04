Incidente Petrucci, «decorso regolare». Non è in pericolo di vita

il fatto

ROMA Ha trascorso una notte tranquilla Gianni Petrucci, il presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni coinvolto ieri in un incidente stradale a Valmontone, vicino Roma. Lo si apprende dall’ospedale San Camillo dov’è stato ricoverato. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, ma successivamente la situazione si è normalizzata e Petrucci è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Il decorso delle lesioni toraciche è regolare – rende noto oggi l’ospedale – esente da complicazioni. Continua il monitoraggio.

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 17 di questo pomeriggio. Petrucci era al volante della sua auto, sulla quale viaggiava anche la moglie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito in una scarpata per una decina di metri. L’auto ha urtato gli alberi presenti nell’area, ma non si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Colleferro oltre ai soccorsi che hanno trasportato Petrucci e la moglie rispettivamente negli ospedali San Camillo e Tor Vergata. Il numero uno della Federbasket avrebbe riportato la frattura di due costole e sarebbero in corso accertamenti per una possibile lesione a una vertebra.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato