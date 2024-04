A Tropea è già estate: turisti da tutto il mondo. Anche a Soverato aumentano le presenze

il trend

TROPEA A Tropea è già estate. Molte le persone che hanno approfittato del caldo per riversarsi in spiaggia e fare il bagno in un mare dalla temperatura gradevole. La presenza di turisti nella località tirrenica è già consistente. Buona parte provengono dall’estero, in particolare dal Nord e dal Sud America. Gli Stati Uniti sono diventati ormai uno dei mercati ai quali sono destinate le politiche di marketing messe in campo dall’amministrazione comunale. Consistente anche il numero di turisti provenienti dal Centro Europa, oltre che dal Giappone. A metà aprile Tropea è già teatro di un via via di visitatori un po’ da tutto il mondo. Le politiche promozionali che sono state messe in atto hanno consentito di cambiare i target e il periodo delle presenze turistiche, a dimostrazione del buon lavoro che sta svolgendo l’amministrazione comunale guidata da Giovanni Macrì. Presenze turistiche consistenti anche a Soverato, nello Ionio catanzarese. Gli alberghi registrano già un consistente numero di prenotazioni e la cittadina è pronta per affrontare una stagione estiva che si preannuncia sotto i migliori auspici.

